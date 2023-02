Veröffentlicht am 10. Februar 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Betrügerische Anrufe – Cyberkriminalität in Linz am Rhein

Die Serie der betrügerischen Anrufe im Dienstgebiet der Polizeiinspektion in Linz reißt nicht ab. Im Laufe des Donnerstags, 09. Februar 2023, wurden der Inspektion wieder sechs Fälle von Anrufen angezeigt, die alle dem Modus Operandi Schockanruf und Gewinnversprechen zuzuordnen waren. In allen Fällen gingen die Geschädigten nicht weiter auf die Nachrichten ein, so dass keinem ein Schaden entstand. Quelle: Polizei