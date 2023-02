Veröffentlicht am 10. Februar 2023 von wwa

WISSEN – 280 Jahre alter Hochaltar durch Feuer zerstört

Bei dem verheerenden Brand am Freitagmorgen, 10. Februar 2023, in der katholischen Pfarrkirche Wissen wurde auch der etwa 280 Jahre alte, höchst wertvolle Hochaltar vernichtet. Auf dem Foto ist er in den 1920er Jahren in seinem Urzustand zu sehen. Die Hecker-Gemälde gab es damals noch nicht. Es steht aber zu befürchten, dass sie ebenfalls Schaden genommen haben. (bt) Foto: Archiv Bernhard Theis