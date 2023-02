Veröffentlicht am 10. Februar 2023 von wwa

WISSEN – Feuer in der katholischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ in Wissen

Das wird die Wissener noch lange beschäftigen: AM Freitagmorgen, 10. Februar 2023, gegen 07.30 Uhr brach in der katholischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ in Wissen ein verheerendes Feuer aus. Bemerkt hatten die Rauchentwicklung Mitarbeiter des Bauhofs beim Leeren von Abfallbehältern. Man verständigte umgehend die Feuerwehr, die auch sehr schnell vor Ort war. Wegen des starken Qualms gingen die Wehrleute mit Atemschutzgeräten vor. Als Brandquelle stellte sich schnell der Raum hinter dem, man muss es so sagen, ehemaligen Hochaltar im Chor heraus.

Die Flammen waren schnell gelöscht. Die Zerstörungen sind aber ungeheuerlich. Zunächst ließen sich deren Ausmaße wegen des dichten Rauchs kaum ermessen. Der hölzerne, etwa 280 Jahre alte Hochaltar brannte völlig nieder. Ein ebenso wertvoller Teppich wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Ob auch die unersetzlichen Hecker-Gemälde an der Langhausdecke Schaden genommen haben, steht noch nicht fest. Zu befürchten ist jedoch, dass der Ruß hier ganze Arbeit geleistet hat.

Im Einsatz waren fast 50 Feuerwehrleute aus den drei heimischen Löschzügen mit fünfzehn Fahrzeugen, die Betzdorfer Drehleiter, je zwei Helfer der DRK-Bereitschaften Wissen und Birken-Honigsessen sowie starke Polizeikräfte.

Das nahe Parkdeck diente als Bereitstellungsraum. Pfarrer Martin Kürten und Bürgermeister Berno Neuhoff zeigten sich ob der Zerstörungen fassungslos. (bt) Fotos: Bernhard Theis