Veröffentlicht am 10. Februar 2023 von wwa

DAADEN – SPD-Kreisverband lädt politischen Aschermittwoch ein

Der SPD-Kreisverband lädt gemeinsam mit der heimischen Landtagsabgeordneten und Fraktionschefin der SPD im Mainzer Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, MdL, ganz herzlich zum traditionellen politischen Aschermittwoch ein. Nach der unfreiwilligen Corona-Pause wird in diesem Jahr Juso-Bundesvorsitzende Jessica Rosenthal, MdB zu Gast sein. Ganz den Themen Chancengleichheit und Bildungsförderung verschrieben, lässt sich ein spannender und inspieriender Austausch erwarten – auch wenn es traditionell etwas „deftiger“ zugehen kann. Die Veranstaltung beginnt am 22. Februar um 18 Uhr im Gasthof Koch (Mittelstraße 1-3, 57567 Daaden), eine vorherige Anmeldung unter anmeldung@spd-ak.de ist zwingend erforderlich. Wer am zünftigen Heringsessen zum Selbstkostenpreis teilnehmen möchte, gibt dies bitte ebenfalls bei der Anmeldung mit an. Die SPD im Kreis Altenkirchen freut sich auf zahlreiche Teilnahme!