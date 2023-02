Veröffentlicht am 10. Februar 2023 von wwa

WISSEN – Der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Reuber lädt zu Bürgersprechstunde ein

„Der persönliche Kontakt zu den Menschen vor Ort ist mir sehr wichtig. Auf diesem Weg kann ich aus erster Hand Anliegen, Ideen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger in Erfahrung bringen und in meine Arbeit in Mainz aufnehmen.“, so der Abgeordnete Matthias Reuber. Eine nächste Gelegenheit zum persönlichen Austausch bietet der Abgeordnete am 24. Februar von 15:00 bis 17:00 Uhr in seinem Bürgerbüro, Mittelstraße 9 in Wissen an. Wer sich dazu anmelden möchte kann dies unter der Telefonnummer 02742 9669633 oder per E-Mail kontakt@matthias-reuber.de tun. Auf hinterlassene Nachrichten wird schnellstmöglich geantwortet. Selbstverständlich ist ein Treffen mit dem Abgeordneten auch weiterhin außerhalb der Bürgersprechstunden nach individueller Terminvereinbarung möglich.