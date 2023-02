Veröffentlicht am 9. Februar 2023 von wwa

PRACHT – HAMM – Prunksitzung der Fidelen Jongen PrachtEin phantastische Karnevalssitzung boten am Wochenende die Fidelen Jongen Pracht in der Sporthalle in Hamm (Sieg). Ausführlicher Bericht und Fotogalerie folgen. Fotos: Diana Wachow