Veröffentlicht am 9. Februar 2023 von wwa

NIEDERDREISBACH – Farbschmierereien am Freibadgebäude in Niederdreisbach

Im Tatzeitraum zwischen Montag und Dienstag, 06. und 07. Februar 2023, beschädigte ein unbekannter Täter die Fassade des Umkleidegebäudes am Freibad in Niederdreisbach. Mit blauer Farbe hat der Täter die Wand besprüht; es entstand Sachschaden. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Daaden oder die PI Betzdorf. Quelle: Polizei