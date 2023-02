Veröffentlicht am 9. Februar 2023 von wwa

RENGSDORF – WALDBREITBACH – Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr – Fahrbahnblockierungen durch gefällte Bäume in den Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach

Im Zeitraum zwischen Samstagnacht und Mittwochnacht, 04. und 08. Februar 2023, sind im Bereich der Verbandsgemeinde Rengsdorf / Waldbreitbach an elf verschiedenen Stellen jeweils ein oder mehrere Bäume gefällt worden, die auf die Straße fielen und diese blockierten. Zudem ist in Kurtenacker die Waldkegelbahn durch gefällte Bäume beschädigt worden. Die Tatörtlichkeiten befinden sich überwiegend im Wiedtal (Waldbreitbach, Niederbreitbach, Roßbach) und in Hardert. Der oder die Täter fällten die Bäume mit einer Motorsäge in Richtung Fahrbahn.

Es kam zu keiner Schädigung eines Verkehrsteilnehmers. Insbesondere in der Nacht und den winterlichen Witterungsverhältnissen stellen die mutwillig gefällten Bäume auf der Fahrbahn eine erhebliche Gefahr für die Verkehrsteilnehmer dar.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus hat entsprechende Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in dem Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet. Der gefährliche Eingriff sieht u. a eine Strafandrohung von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe vor. Zudem entstehen bei der Absicherung und Beseitigung der Gefahrenstellen nicht unerhebliche Kosten.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, sei es verdächtige Geräusche, Fahrzeuge oder Personen, der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei