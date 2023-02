Veröffentlicht am 9. Februar 2023 von wwa

MORSBACH – Tag der Musik in der Musikschule Morsbach

Die Musikschule Morsbach lädt alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, 04. März in den Kulturbahnhof Morsbach ein. In der Zeit von 11 bis 15 Uhr gibt es zu jeder vollen Stunde Vorspiele der einzelnen Musikschulklassen von den Jüngsten der Musikalischen Früherziehung über Blockflötenkurse bis zu den Chören der Musikschule und von Holz- und Blechbläsern über Gitarre und Klavier bis zum Percussionensemble. In den Pausen kann man sich im Bistrobereich des Kulturbahnhofs stärken und miteinander ins Gespräch kommen. Ein detaillierter Zeitplan steht auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschulemorsbach.de