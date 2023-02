Veröffentlicht am 8. Februar 2023 von wwa

BENDORF – Sachbeschädigung und Diebstahl an Kraftfahrzeug in Bendorf Rhein

Eine Person parkte ihren PKW in der Zeit von Freitag, 03. Februar 2023 bis Samstag, 04. Februar 2023 in der Keltenstraße in Bendorf/Rhein. Am Samstag stellte sie den Verlust des Spiegelglases des rechten Außenspiegels am PKW fest. Es wird vermutet, dass das Spiegelglas entwendet wurde. Der entstandene Schaden wird auf einen zweistelligen Euro Betrag geschätzt. Die Polizeidienststelle Bendorf sucht in der Sache Zeugen. Hinweise werden telefonisch, Tel. 02622-94020, oder per Mail, pibendorf@polizei.rlp.de entgegengenommen. Quelle: Polizei