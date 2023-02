Haus Felsenkeller nimmt sich nach wie vor dem Thema der Grundbildung a

Veröffentlicht am 8. Februar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller nimmt sich nach wie vor dem Thema der Grundbildung an – am 01. März geht es weiter.

Seit Jahre besteht ein Bildungsangebot zum Aufbau von grundlegenden Fähigkeiten im Lesen und Schreiben. Auch Erwachsene mit deutscher Muttersprache können zum Teil nicht so gut lesen und schreiben, wie es im beruflichen und sonstigen Alltag eigentlich nötig ist. Manche haben Lesen und Schreiben nicht oder nur teilweise gelernt, manche sind aus der Übung gekommen. Deshalb führen gibt es Kurse für gering literarisierte Erwachsene, in denen das Lesen und Schreiben vermittelt wird. Mit Beratung und Betreuung für jeden Einzelnen. Alle Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Der aktuelle Kurs beginnt mit zwei Präsenztreffen, in denen ein persönliches Kennenlernen und eine Einführung in die Methoden stattfindet. Der Kurs selbst findet online statt. So verbindet sich das Einüben von Lesen und Schreiben mit der Vermittlung von digitalen Alltagspraktiken. Dazu erhalten alle Teilnehmenden für die Dauer des Kurses kostenlos ein Tablet, mit dem sie zu Hause lernen und digitale Alltagstätigkeiten üben können. Wer interessiert ist oder auch jemanden mit Bedarf kennt, melde sich bitte im Bildungsbüro Haus Felsenkeller. Dort gibt es immer aktuell alle Informationen. Wie immer wird der Kurs kostenlos sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.