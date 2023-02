Veröffentlicht am 8. Februar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier!“: Februar-Konzert mit Top-Pianistin aus Japan – Mari Ichihashi spielt Bach, Beethoven, Mozart und Schumann

Auch während der fünften Jahreszeit bringt „Weltklassik am Klavier!“ Klassik-Freunde aus der Region in Altenkirchen zusammen: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach und Robert Schumann stehen am Sonntag, dem 19. Februar, auf dem Programm, wenn Mari Ichihashi im Altenkirchener Kreishaus gastiert.

Mari Ichihashi wurde 1997 im japanischen Nagoya geboren. Nach dem Abschluss an der Tokyo University of the Arts lebt sie seit 2021 in Mannheim, wo sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst im Masterstudiengang studiert. Über die Jahre besuchte sie zahlreiche Meisterkurse bei international namhaften Pianisten und Pädagogen, darunter Hiroko Nakamura, Michael Krist, Boris Petrushansky, Victor Rosenbaum, Wolfram Schmitt-Leonardy, Gerrit Zitterbart und Ichiro Nodaira. Bei renommierten Wettbewerben wie dem Internationalen Musikwettbewerb in Verona sowie beim Pietro Argent Klavierwettbewerb erreichte sie Top-Platzierungen.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Mari Ichihashi ist zu Gast bei „Weltklassik am Klavier!“ am 19. Februar in Altenkirchen. (Foto: Akaru Sumizawa)