Kostenlose Energieberatung in der Kreisverwaltung Neuwied

Veröffentlicht am 8. Februar 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Kostenlose Energieberatung in der Kreisverwaltung – Informationen zu Haus und Heiztechnik – Jetzt anmelden

Ab sofort können die kostenlosen Energieberatungen wieder in der Kreisverwaltung stattfinden. Als erfahrener Energieberater der Verbraucherzentrale steht Dipl.-Ing. Martin Knopp den Interessenten zur Verfügung.

Wer sein Haus und seine Heiztechnik auf eine sparsamere Ebene bringen möchte, ist bei Martin Knopp genau richtig. Der Effizienzexperte informiert über vier Hauptthemen:

– erneuerbare Energien,

– baulicher Wärmeschutz

– Haustechnik

– Möglichkeiten zur Senkung des Strom- und Gasverbrauchs.

Die Beratungen finden an jedem zweiten Mittwoch des Monats telefonisch statt und an jedem vierten Mittwoch in der Kreisverwaltung (Augustastraße 8). Der „gläserne Sitzungssaal“ ist barrierefrei über den Innenhof zu erreichen.

Landrat Achim Hallerbach und Klimaschutzmanagerin Janine Sieben sind erfreut, dass nach der coronabedingten Umstellung auf telefonische Beratung jetzt auch wieder persönliche Gespräche „Aug in Aug“ angeboten werden können. Martin Knopp kann dabei auch wieder Pläne und Energieausweise sichten und den Bürgern fundierte, kostenlose Energie- und Fördermittelberatung anbieten.

Die nächsten Termine sind:

– Mittwoch, 22. Februar, 12.30 bis 17.45 Uhr, in der Kreisverwaltung

– Mittwoch, 8. März, 12.30 bis 17.45 Uhr, telefonisch

Interessierte können einen Beratungstermin entweder online über die Webseite der Kreisverwaltung Neuwied (kreis-neuwied.de), per E-Mail an janine.sieben@kreis-neuwied.de oder telefonisch unter 02631/803-569 vereinbaren.

Foto: Landrat Achim Hallerbach und Klimaschutzmanagerin Janine Sieben freuen sich, dass Dipl.-Ing. Martin Knopp von der Verbraucherzentrale jetzt auch wieder in der Kreisverwaltung kostenlose Energieberatungen anbieten kann.