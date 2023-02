Veröffentlicht am 8. Februar 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Reifen an Pkw in Linz am Rhein beschädigt

Montagabend, 06. Februar 2023, erstattete ein 41-jähriger Pkw-Nutzer Anzeige bei der Polizei, da er in eine Schraube gefahren sei. Der Mann parkte seinen Pkw im Parkhaus in Linz und fuhr vermutlich über eine hinter dem Reifen platzierte Schraube. In den letzten Wochen kam es in gleicher Sache bereits zu mehreren Vorfällen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei