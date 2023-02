Veröffentlicht am 8. Februar 2023 von wwa

BRUCHHAUSEN – Geldbörsen in Bruchhausen entwendet

Montagmorgen, 06. Februar 2023, in der Zeit zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, wurden aus einem Wohnhaus in der Waldstraße die beiden Geldbörsen der Bewohner entwendet. Vermutlich gelangten die unbekannten Täter in einem unbemerkten Augenblick durch die geöffnete Terrassentür ins Haus. Einige Zeit später teilte das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Unkel der Polizei mit, es sei eine Geldbörse am Bach in Rheinbreitbach gefunden worden. Nach einer Überprüfung konnte die Geldbörse dem Diebstahl zugeordnet werden. Eine Nachsuche an dem Fundort führte auch zum Auffinden der zweiten entwendeten Geldbörse. Die unbekannten Täter hatten jedoch das Bargeld und Bankkarten entnommen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei