BAD HÖNNINGEN – Pkw in Bad Hönningen beschädigt

Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag, 03. und 06. Februar 2023, wurde der Außenspiegel eines geparkten Renault Clio in der Friedlandstraße beschädigt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei