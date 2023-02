Veröffentlicht am 7. Februar 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Sich glücklich gärtnern oder die eigene Mitte stärken – VHS Hamm hat noch wenige Plätze in den Kursen der nächsten Wochen frei

Die Volkshochschule Hamm (Sieg) hat in ihren Kursen, die im Februar und März beginnen, noch einige wenige Plätze frei. Alle genannten Kurse finden abends in Hamm statt. Anmeldung ist unbedingt erforderlich, kann aber auch kurzfristig online erfolgen.

Das gilt beispielsweise für den Workshop „Gärtnere dich glücklich“ am Montag, 27. Februar, der speziell für Frauen gedacht ist. Unter dem Leitgedanken, dass Frauen anders gärtnern als Männer, will Referentin Julia Hilgeroth-Buchner Impuls und Anleitung für ein kleines, pflegeleichtes Gartenbeet geben, das rund ums Jahr schöne Blüten und gesunde Kräuter hervorbringt.

Unter der Rubrik Gesundheit können Interessierte noch teilnehmen am „Fatburner“, einem Ganzkörpertraining, das ab 24. Februar jeweils freitags um 18 Uhr angeboten wird. Anleitung für Übungen zu Hause bietet dagegen ein Abend mit dem Titel „Yoga für eine starke Körpermitte“ am 27. Februar. „Eine starke und stabile Mitte hat kräftige Bauch- und Rückenmuskeln, die zusammen wie ein natürliches Korsett wirken“, erklärt Referentin Elfi Schalles.

Freie Plätze hat die VHS auch noch in den Spanisch-Kursen für Anfänger und leicht Fortgeschrittene (donnerstags ab 2. März). Muttersprachler Bernardo Cequera verspricht Spaß und problemloses Lernen. Beim nächsten Sommerurlaub auf Fuerteventura oder in Andalusien werden sich die 12 Abende sicher schon bezahlt machen.

Nähere Info zu diesen und weiteren Kursen gibt es auf der Homepage der Verbandsgemeinde www.hamm-sieg.de (Button Leben & Wohnen). Dort ist auch die Online-Anmeldung möglich sowie bei VHS-Leiterin Ilona Wendt unter 02682 9522 35 oder vhs@hamm-sieg.de.