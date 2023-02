Veröffentlicht am 7. Februar 2023 von wwa

WISSEN – Knappe Heimniederlage für den SSV gegen Bad Ems – SSV 95 Wissen – TV Bad Ems II 22:24 (11:15)

Am Wochenende hatten es die Wissener Handballer in der heimischen Konrad-Adenauer Halle selbst in der Hand, nach der schwachen Vorstellung in der Vorwoche im Spiel gegen Rhein‑Nette ein deutlich besseres Spiel zu zeigen. Diesmal kam als Gegner die Reserve des TV Bad Ems nach Wissen – ein junges Team gespickt mit dem ein oder anderen erfahrenem Spieler.

Hatte man im Hinspiel in Bad Ems aus Sicht des SSV vor allem die Anfangsphase noch komplett verschlafen, so wollte man diesmal auf keinen Fall direkt zu Beginn des Spiels wieder abreißen lassen müssen. Doch obwohl der SSV mit einer aktiv agierenden 6-0-Abwehr startete, musste man gleich einen 3 zu 0 Torelauf der Gäste aus Bad Ems hinnehmen. In der vierten Minute konnte erstmals die Heimmannschaft durch Max Walterschen punkten, der vor allem in den ersten Minuten das komplette Offensivspiel des SSV trug. Es entwickelte sich auf beiden Seiten über die kompletten 60 Minuten ein sehr enges und umkämpftes Spiel, bei dem die Heimmannschaft um Trainer Steffen Schmidt einem ständigen Rückstand hinterherlaufen musste. Wenngleich die Abwehr des SSV sich stark verbessert gegenüber dem letzten Heimspiel zeigte, wussten die Gäste aus Bad Ems immer wieder ihre Chancen zu nutzen und konnten, auch aufgrund einer über die gesamte Spieldauer gesehen ungewöhnlich hohen Zahl an gegebenen 7-Metern, kurz vor der Halbzeit erstmals einen 4-Tore-Vorsprung erarbeiten (11:15).

Mit dem Start in die zweite Halbzeit war den Spielern des SSV klar, dass es vor allem im Angriff an Durchschlagskraft aber auch an Präzision im Abschluss teils fehlte. In der Abwehr stand man weiterhin solide, konnte den Vorsprung bis zur 38. Minute dennoch nicht signifikant verkürzen (16:19). Doch mit fortlaufender Dauer des Spiels taten sich die Gäste des TV Bad Ems zunehmend schwerer Lücken im Abwehrverbund des SSV zu finden und diese auch auszunutzen. So gelang es der Heimmannschaft den Vorsprung bis zur 48. Minuten zu minimieren (20:21) – auch dank zwei gehaltener 7-Meter durch den gut aufgelegten SSV‑Torwart Wolfgang Becher.

Nach vier weiteren torlosen Minuten war es dann wiederum Max Walterschen, an diesem Tag mit insgesamt 9 Toren bester SSV-Schütze, der zum ersten Ausgleich (21:21) traf. In der Folge konnte erst Bad Ems um ein weiteres Tor erhöhen, ehe der SSV in Unterzahl wieder zum Gleichstand treffen konnte. Der darauffolgende Angriff der Gäste, der sich über mehr als anderthalb Minuten zog, hatte abermals einen Strafwurf für die Gastmannschaft zur Folge und konnte vom Halbrechten Udo Helbach verwandelt werden. Der SSV hingegen vergab trotz großer Willenskraft seine Chance den Ausgleich zu erzielen und musste in der offensiven Deckung der letzten Minute den Entstand von 22:24 hinnehmen.

Das nächste Heimspiel der SSV Herren findet am 04. März um 18 Uhr in der Konrad-Adenauer-Halle in Wissen statt. Gegner wird hier die Reserve des HC Koblenz sein. Bereits eine Woche vorher darf der SSV am 25.02. gegen HV Vallendar II auswärts antreten. Es spielten: Becher (Tor); B. Nickel, Scholz (1), Brenner, C. Nickel (1),M. Walterschen (9), Gross, Hering, Perez Leal (1),T.Walterschen, Hombach (7/2), Leidig (3) (Vereinsbericht)