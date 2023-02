Veröffentlicht am 7. Februar 2023 von wwa

PETERSLAHR – Dorfgemeinschaft Peterslahr startete närrisch in den Festreigen anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens – Im Peterslahrer Gemeindehaus ging es bei närrischer Geburtstagssitzung hoch her!

Ihr zehnjähriges Bestehen feierte die Dorfgemeinschaft Peterslahr mit einem tollen närrischen Abend im Dorfgemeinschaftshaus. Durch das bunte Programm führten Beate und Winfried Klein. „Endlich wieder Dorfkarneval!“, riefen die beiden nach dem festlichen Einmarsch, gemeinsam mit den Burgspatzen, Prinz Mike I. mit Hofstaat und der neuen Sitzungspräsidentin der KG-Burggraf (Burglahr), Sylvia Kötting. Es ist Tradition, dass Eulenberg, Burglahr und Peterslahr gemeinsam Karneval feiern. Auch das Kinderprinzenpaar der Burggrafen, Florian und Maya, mit Adjutanten, waren mit von der Partie und Prinz Florian sang aus „voller Brust“: „Ich bin ein Burglahrer“.

Nach dem Austausch der Sessionsorden begeisterte die Nachwuchstanzgruppe der Burggrafen, die „Burgspatzen“, mit ihrem Piraten- und Ententanz die Narrenschar. In der Bütt geizten die zwei Damen vom Bütteclübchen, Nina Herbst-Köllerwirth und Carola Schmitz-Fuchs nicht mit Spartipps und der Dorftratsch war ebenfalls angesagt. Von den Ehrengästen überbrachten Uwe Melles (KG Oberlahr), Beigeordneter Heinz Reifenhäuser (Burglahr) und der Peterslahrer Ortsbürgermeister Michael Liedigk der Dorfgemeinschaft Glückwünsche. In Vertretung für Bürgermeister Fred Jüngerich lobte Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski das Engagement von Beate und Winfried Klein, sowie aller Mitglieder der Dorfgemeinschaft. „Für das gesellschaftliche Miteinander in Peterslahr ist die Dorfgemeinschaft ein wesentlicher Garant und ihre Arbeit identitätsstiftend“, so der Beigeordnete.

Nach den Grußworten wirbelten dann die Höppebötzcher (Nachwuchstanzgruppe der KG Oberlahr) nach Hits von Andreas Gabalier über die Bühne. Für Beifallsstürme sorgte Beate Klein als „Putzfee vor dem Herrn“ in der Bütt. Sie hatte eine Stelle bei Ortsbürgermeister Liedigk bekommen und plauderte als „Cleaning Lady“ tüchtig aus dem Nähkästchen. Mit flotten Tänzen nach einem Schlagermedley (Wolfgang Petry) erfreute die Garde der KG Burglahr das Publikum. Nach der Ehrung aller fleißigen Hände vor und hinter den Kulissen brachte die Gruppe „Club 6“ mit kölschen Liedern zum Mitsingen den Saal zum Kochen.

Zu den Höhepunkten des Abends zählte der Büttenvortrag von „Winni, dem rasenden Reporter von Peterslahr“. Winfried Klein, als sehr gewissenhafter Redakteur des Peterslahrer Extrablattes, wusste vieles aus dem Dorf zu berichten und seine Vorschläge, den ÖPNV von Peterslahr nach Altenkirchen mit Getränke- und Verpflegungsservice zu attraktiveren, fand im Publikum große Zustimmung. Auch Ortsbürgermeister M. Liedigk wurde durch den „närrischen Kakao“ gezogen. Stürmischen Beifall erntete „Reporter Winni“ für seinen Vortrag und spontan dankte ihm ein Peterslahrer Neubürger mit bewegenden Worten. Alles in allem ein toller Abend und ein würdiger Auftakt des Veranstaltungsreigens in Peterslahr aus Anlass des 10jährigen Bestehens der Dorfgemeinschaft. Fotos: Merle Wolfshohl