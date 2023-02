Veröffentlicht am 6. Februar 2023 von wwa

NEUWIED – Seniorenkarneval in Neuwied

In Neuwied leben mehr als 20.000 Menschen, die 60 Jahre und älter sind. Dies ist ein Anteil von rund 30 Prozent der Gesamteinwohner der Stadt. Diese Menschen waren eingeladen am Samstag, den 4, Februar 2023, in der Irlicher Mehrzweckhalle miteinander Karneval zu feiern.

Die Stadt Neuwied bot ihren Senioren ein vielfältiges Angebot, abgestimmt auf die Bedürfnisse und Interessen der älteren Generation Traditionell steht der Seniorenkarneval seit Jahrzehnten im Kalender der älteren Einwohner der Deichstadt und wird gern angenommen. Ein närrisches Feuerwerk erlebten die Besucherinnen und Besucher am Samstagnachmittag wo Musik, Tanz und Vorträge für ein Bühnenprogramm und für „jecke“ Stimmung und Begeisterung sorgte. Dazwischen durfte natürlich auch die lustige Schunkelrunde mit dem Oberlahrer Wolfgang Scharrenberg nicht fehlen. So konnten sich Veranstalter wie Besucher am Ende über einen rundum gelungenen Nachmittag mit viel Frohsinn und Heiterkeit freuen, dem selbstverständlich auch die Kinderprinzenpaare aus Irlich, Engers, Oberbieber, Heimbach und das Prinzenpaar der Stadt Neuwied ihre närrische Aufwartung machten. Bei Kaffee und Kuchen vergnügten sich auch OB Einig und sein Schatzmeister Ralf Seemann. Sie hatten Orden und Süßigkeiten für die Aktivisten des Nachmittags dabei. Ihr Dank ging zum Abschluss um 17.00 Uhr an die Irlicher Möhnen die für das Wohl der Gäste gesorgt hatten.(mabe) – Fotos: Marlies Becker