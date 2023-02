Veröffentlicht am 5. Februar 2023 von wwa

WILLROTH – Wohnungseinbruchsdiebstahl in Willroth

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag, 03. Februar 2023, 13:00 Uhr und Samstagvormittag, 04. Februar 2023, 10:30 Uhr, kam es in Willroth zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täterschaft verschaffte sich Zugang in das Wohnhaus durch Aufhebeln eines Küchenfensters. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei