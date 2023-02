Veröffentlicht am 5. Februar 2023 von wwa

WIEDTAL – Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und Sachbeschädigungen durch Fällen von Bäumen

Sonntag, 05. Februar 2023, kurz nach Mitternacht bis zum späten Vormittag, kam es im Bereich der Ortslagen Waldbreitbach/Niederbreitbach/Roßbach zu Meldungen, dass in den Ortslagen mehrere Bäume auf den Straßen liegen würden. Die Überprüfung vor Ort ergab, dass die Bäume augenscheinlich mit einer Motorsäge in Richtung der Straßen gefällt wurden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei