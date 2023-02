Veröffentlicht am 5. Februar 2023 von wwa

BRUCHHAUSEN – Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Bruchhausen

Zwischen Samstag, 04. Februar 2023, 18 Uhr und Sonntag, 05. Februar 2023, 14:30 Uhr wurden in der Marienbergstraße in Bruchhausen zwei ordnungsgemäß parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge parkten hintereinander in der Marienbergstraße und wurden durch unbekannte Täter zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei