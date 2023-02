Veröffentlicht am 4. Februar 2023 von wwa

DAUERSBERG – Verkehrsunfall auf der K 107 bei Dauersberg

Freitagmittag, 03. Februar 2023, gegen 13.40 Uhr, ereignete sich auf der K 107, bei Dauersberg ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Busfahrer und eine 74-jährige Pkw-Fahrerin befuhren die K 117 zwischen Dauersberg und Elben in entgegengesetzter Fahrtrichtung, als sich ihre beiden Fahrzeuge in einer langgezogenen Kurve auf der engen Straße seitlich streiften. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Quelle: Polizei