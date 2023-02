Veröffentlicht am 11. Februar 2023 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Jahreshauptversammlung des SV Leuzbach-Bergenhausen

Am dritten Samstag eines neuen Jahres findet beim SV Leuzbach-Bergenhausen die Jahreshauptversammlung statt. So auch in diesem Jahr. Vorsitzender Guido Böing begrüßte zu Beginn Königin Alexandra I (Prinzgemahl Dirk Euteneuer fehlte krankheitsbedingt) und Kaiser Uwe Krämer sowie alle anwesenden Ehrenmitglieder. Nach der Totenehrung ging Böing zu Tagesordnung über. Er berichtete von der schwierigen Entscheidung zu Jahresbeginn, ob ein Schützenfest durchgeführt werden soll oder nicht und wenn ja, in welchem Rahmen. Der Entschluss wurde gefasst, dass es im gleichen Rahmen wie vor der Corona Pandemie durchgeführt werden sollte, was sich dann auch als „goldrichtig“ darstellte.

Im März konnte das Winterfest gefeiert werden. Ein weiteres wichtiges Thema war der Neubau des Vogelstandes. Über das Crowdfunding der Westerwaldbank konnte die Finanzierung gesichert werden, so dass dem erfolgreichen Königsschießen am Pfingstmontag nichts mehr im Wege stand. Der Osterkaffee wurde abgehalten. Am 1. Mai wurde die traditionelle Maiwanderung durchgeführt und als Nachwuchsmajestäten wurden Lina Weßler zur Jugendkönigin und Simon Grevener Bambiniprinz. Beide wurden am Pfingstsamstag gekrönt. Mitte Mai ging endlich auch wieder die Schützenfestsaison los.

Böing berichtete über die Renovierung des Grillplatzes (durch Leader-Förderung) Sportleiterin Christa Griffel konnte von verschiedenen Veranstaltungen und dem schießsportlichen Teil berichten. Jugendleiterin Carina Weßler konnte berichten, dass die Jugend sehr breit aufgestellt ist und an unzähligen Wettbewerben teilnimmt. Anerkennung findet dies bei der Verleihung des Jugendengagementpreises des RSB.

Kassierer Ulf Flemmer brachte der Versammlung einen positiven Kassenbestand zur Kenntnis, was aufgrund der vielen Investitionen von einer soliden Finanzverwaltung zeugt. Die Kassenprüfer bescheinigten dies auch. Der Vorstand wurde entlastet.

Turnusgemäß standen Neuwahlen an, die allesamt einstimmig zur Wiederwahl führten. Alexander Roth als zweiter Vorsitzender; Christa Griffel als Sportleiterin und Alexandra Euteneuer als zweite Kassiererin.

Der Vorstand berichtete über die Verhandlungen bezüglich des Thekenumbaus im Schützenhaus. Auch wurde angesprochen, ob das Preisschießen noch zeitgemäß ist. Der Vorstand wurde aufgefordert sich über Alternativen Gedanken zu machen. Peter Schade berichtete in Abwesenheit von Festausschussvorsitzenden Rüdiger Flemmer von den Planungen für das Schützenfest 2023, aber auch über die angedachten Festivitäten zum einhundertjährigen Bestehen des Vereins im Jahre 2024. Jüngst wurde ein Dartturnier im Schützenhaus veranstaltet. Der Veranstalter übergab eine namhafte Spende für den Jugendbereich des Schützenvereins, wofür sich Guido Böing recht herzlich bedankte. (die) Foto: SV Leuzbach