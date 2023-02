Veröffentlicht am 5. Februar 2023 von wwa

SCHÜRDT – Du bist Schürdt – erste „offene Grillhütte“ am LeDoMo war ein Erfolg!

Hüttenwart Falk Ostermann hatte zur ersten offenen Grillhütte – immer am Letzten Donnerstag im Monat ab 19:00 Uhr – eine ansehnliche Auswahl an Getränken besorgt. In angenehmer Atmosphäre konnten sich die Schürdter Bürger nett unterhalten und sich über die eine oder andere Neuigkeit im Ort austauschen. Eine Dreiergruppe nutzte die Gelegenheit, um beim Skat groß aufzutrumpfen.

Es wurden auch weitere Möglichkeiten angesprochen, um die Nutzung der Grillhütte attraktiv zu gestalten, wie zum Beispiel die Anschaffung einer Dart-Scheibe, die Durchführung einer Whisky-Probierstunde (schöne Grüße nach Ziegenhain!) oder andere Themenabende.

Schürdt freut sich auf viele Teilnehmer bei der nächsten „offenen Grillhütte“ am 23. Februar 2023 ab 19:00 Uhr – Bitte den Termin vormerken!