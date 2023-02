Veröffentlicht am 5. Februar 2023 von wwa

KOBLENZ – Studienangebot des Jahres 2023 – Fernstudium Master of Arts: Kindheits- und Sozialwissenschaften (MAKS) für den Studienpreis des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter nominiert

Das berufsbegleitende Masterfernstudium Kindheits- und Sozialwissenschaften (M.A.), das die Hochschule Koblenz in Kooperation mit dem zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund anbietet, wurde zum Studiengang des Jahres nominiert. Der Bundesverband der Fernstudienanbieter hat den Studienpreis „Bildung.digital.vernetzt.“ ausgelobt und prämiert innovative Projekte und digitale Weiterbildungsangebote. Es werden Fernstudienangebote gesucht, die besondere Alleinstellungsmerkmale aufweisen, etwa im Hinblick auf die Zielgruppe oder auf eine innovative Methodik und Didaktik.

Der Weiterbildungsfernstudiengang Kindheits- und Sozialwissenschaften ist als Fernstudium konzipiert und integriert Präsenz-, Selbstlern- und Onlinephasen. Neben den monatlich stattfindenden Präsenzveranstaltungen an der Hochschule studieren die Teilnehmenden sowohl zeitlich als auch räumlich flexibel. Das Fernstudium ist bundesweit ein einmaliges Angebot zur nebenberuflichen Weiterqualifizierung kindheitspädagogischer Fachkräfte auf Masterniveau.

Die Absolvierenden qualifizieren sich mit dem Masterfernstudium für anspruchsvolle Tätigkeiten in leitenden, planenden oder forschenden Positionen kindheitswissenschaftlicher Berufsfelder. Vier wählbare Schwerpunkte ermöglichen eine gezielte und spezialisierte Weiterbildung in den Bereichen Management und Beratung, Kinderschutz und Diagnostik, Bewegung und Gesundheit und einer ganz neuen Vertiefung Trauma und Ressource. Die Weiterbildungskurse ‚Fachkraft für Kita-Sozialraumarbeit‘ an der Hochschule Koblenz und ‚Pädagogische Fachberatung für Kindertageseinrichtungen‘ an der Fachhochschule Kiel können als erbrachte Leistung anerkannt werden.

Angesprochen sind Absolventinnen und Absolventen eines ersten Hochschulstudiums, die über eine mindestens einjährige aktuelle Berufspraxis in der Arbeit mit Kindern verfügen und ihre bisherigen Erfahrungen auf akademischem Niveau vertiefen möchten. Aber auch beruflich qualifizierte Studieninteressierte ohne Hochschulabschluss können über die Teilnahme an einer Eignungsprüfung zu diesem Studiengang zugelassen werden.

Weitere Informationen: www.zfh.de/master/kindheit und www.hs-koblenz.de/maks