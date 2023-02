Veröffentlicht am 4. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „Neuwied Passt!“: Jugend kickt für Antirassismus-Aktion

Neuwieder Sportvereine engagieren sich gegen Rassismus: Das ganze Jahr rund, im Training wie im Wettkampfbetrieb, leben sie Respekt und Integration. Unter dem Namen „Neuwied Passt!“ greifen sie nun eine gemeinsame Aktion des Hilfswerks Caritas international und der 2017 von Christopher Hoffmann in Neuwied gegründeten Jugendaktion „Wir gegen Rassismus“ im Bistum Trier auf. Dabei sammeln die Fußballvereine Spenden, um Menschen in Kriegs- und Krisengebieten weltweit zu helfen.

Dafür konnten prominente Botschafter gewonnen werden: Weltmeister Erik Durm und sein Mannschaftskollege Philipp Hercher vom 1.FC Kaiserslautern rufen dazu auf, sich den Ball für eine bessere Welt zuzuspielen. Auch Neuwieds Bürgermeister Peter Jung gibt der Aktion seine Stimme. Als Sozial- und Sportdezernent bedankte er sich am Tag des Kick-Off von „Neuwied Passt!“ gemeinsam mit dem städtischen Beirat für Migration und Integration sowie Vertretern des in Neuwied ansässigen internationalen Friedensdienstes EIRENE bei den teilnehmenden Vereinen und allen Schülerinnen und Schülern, die sich unter dem Motto „Fußball gegen Rassismus“ an der Spendenaktion beteiligen.