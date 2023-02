Veröffentlicht am 4. Februar 2023 von wwa

WISSEN – Frauen-Union begrüßt das neue Jahr

Einen gemütlichen Vormittag verbrachten die Mitglieder der Frauen-Union der CDU im Kreisverband Altenkirchen in ihrer Kreisgeschäftsstelle in Wissen. Der Vorstand der Frauen-Union hatte zum Neujahrsempfang eingeladen. „Wir wollen unseren Mitgliedern und allen Interessierten Frauen einen schönen Rahmen für Gespräche und zum Kennenlernen geben“, so Sarah Baldus, Kreisvorsitzende der Frauen-Union und ihre Stellvertreterinnen Christiane Buchen und Helena Peters. „Kaum ein anderer Anlass eignet sich besser, um in die Zukunft zu blicken, als ein Neujahrsempfang.“

Und so kamen einige Frauen, um auf das neue Jahr anzustoßen und nutzten die Gelegenheit, um mit den Landtagsabgeordneten Matthias Reuber und Michael Wäschenbach in einer lockeren Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und sich bei einem leckeren Imbiss über aktuelle Themen wie die Gesundheitspolitik, Bildung, Mobilität und vieles mehr zu informieren und auch darüber zu diskutieren.

Weil das Treffen bei allen so gut ankam, wird die Frauen-Union auch im nächsten Jahr wieder einen Neujahrsempfang veranstalten und freut sich schon heute auf viele Gäste um das Jahr wieder so schön und angenehm zu begrüßen. „Vielen Dank für Euer tolles Engagement, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Euch“, erklärte Kreisvorsitzender Matthias Reuber.