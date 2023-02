Veröffentlicht am 4. Februar 2023 von wwa

WALDBREITBACH – VfL Waldbreitbach kommt zusammen

Die Jahreshauptversammlung des VfL Waldbreitbach findet am Freitag, 3. März um 18.30 Uhr, im Hotel „Zur Post“ (Neuwieder Straße 44) in Waldbreitbach statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Ehrungen, die neue VfL-Hütte sowie Berichte des Vorstands, der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie der Kassenprüfer.

Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung müssen schriftlich beim 1. Vorsitzenden Wolfgang Bernath eingehen. Die Jahreshauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Jüngere Mitglieder können an der Versammlung teilnehmen. Im Anschluss an den offiziellen Teil lädt der Vorstand zu einem Imbiss ein.

Ergänzungen zur Tagesordnung (bis Freitag, 17. Februar) sowie Anmeldungen zum Imbiss (bis Freitag, 24. Februar) gehen an vorstand@vfl-waldbreitbach.de.