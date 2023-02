Veröffentlicht am 4. Februar 2023 von wwa

ROSSBACH – Gospelchor `n Joy zu Gast im Wiedtal

Am Samstag, dem 25. März 2023, tritt um 19.00 Uhr (Einlass 18.00 Uhr) der weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte Gospelchor `n Joy aus Bad Honnef auf Einladung des Lions Clubs Rhein-Wied in der Wiedhalle in Roßbach auf.

Unter dem Motto „Rhythm of Life“ nimmt der Chor sein Publikum mit auf eine musikalische Reise rund um die Welt mit Musik aus den Bereichen Gospel, Soul, Pop und Film.

Das Benefizkonzert unter der Schirmherrschaft von Verbandsbürgermeister Hans-Werner Breithausen dient der Förderung der Jugendarbeit der Musikensembles im Wiedtal.

Der Kartenvorverkauf startet Anfang März, Karten und nähere Informationen gibt es aber bereits jetzt unter https://rhein-wied.lions.de.