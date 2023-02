Veröffentlicht am 4. Februar 2023 von wwa

MAINZ – Erfolgreiche Premiere der DEULA Rheinland-Pfalz auf den AgrarWintertagen in Mainz

Die DEULA Rheinland-Pfalz hatte an den AgrarWintertagen in Mainz, der Messe für Weinbau und Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz, mit dem ersten eigenen Messestand eine Premiere. Es zeigt sich, dass dieser Weg ein wichtiger Meilenstein für die Neuausrichtung des Bildungszentrums aus Bad Kreuznach ist. Im Verlauf der Messe erhielt die DEULA schon ein überwiegendes positives Feedback!

Die Messebesucher hatten großes Interesse an den Ausbildungsinhalten und Lehrgängen des Bad Kreuznacher Bildungszentrums, das bekannt ist für seine technisch – praktischen Lehrgänge im ausgelagerten Berufsschulunterricht sowie in der überbetrieblichen Ausbildung. Auszubildende aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland; Landwirte, Winzer, Garten- und Landschaftsbauer, Gärtner aus allen Fachrichtungen, Straßenwärter und Umwelttechniker kommen in 5-tägigen Kursen zur DEULA und profitieren neben modernem Unterricht auch vom Gästehaus zur Übernachtung bis hin zur Vollverpflegung durch eigenes Küchenpersonal.

Auf der Messe präsentierte sich die DEULA Rheinland-Pfalz mit einem neuen und überarbeitetem Seminarprogramm rund um das Thema Digitalisierung. ISOBUS- Anwendungen, Precision Farming und Drohnentechnik sind ab sofort nicht nur im Unterricht der Auszubildenden implementiert, sondern auch für Jedermann in aufbauenden Modulen zu buchen! Hierzu besteht seit letztem Jahr eine Kooperation mit der Plantivo GmbH aus Bad Kreuznach, die sich auf Agrarsoftware und -drohnen spezialisiert hat.

Basis der Zusammenarbeit ist das „Kompetenzzentrum DEULA“. Unter dem Leitbild „green & smart“ werden zukunftsfähige und innovative Technik z.B. im Bereich Precision Farming im Unterricht eingesetzt. Beim Modul Precision Farming lernen Teilnehmer, wie z.B. Dünger und Pflanzenschutzmittel umweltschonend und teilflächenspezifisch ausgebracht wird. Hierbei kommen u.a. Drohnen zur Datenerhebung für Applikationskarten zum Einsatz. Die Verknüpfung zwischen der Software im Büro und die intelligente Kommunikation zwischen Traktor und Anbaugerät (ISOBUS) ist ebenso Bestandteil der modularen Kurse. Hier zeigten die Messebesucher großes Interesse und waren begeistert über die Entwicklung der traditionsreichen Bildungseinrichtung, die DEULA Rheinland-Pfalz gibt es seit über 70 Jahren!

Für die DEULA war die Messe auch ein wichtiges „Networking-Event“. Die bestehenden Kontakte zu Maschinenherstellern aus Weinbau und Landwirtschaft konnten vertieft, weitere Firmen zur Unterstützung gewonnen werden. Denn ein technikintensiver moderner Unterricht mit Kellertechnik, Vollerntern, Mähdreschern, Traktoren und Anbaugeräten aller Art kann nur durch Konsignationsmaschinen erfolgen

Die AgrarWintertage waren für die DEULA ein voller Erfolg! Die positive Resonanz der Messebesucher zeigt, dass die DEULA auf dem richtigen Weg in die Zukunft ist! Modernisierung und Digitalisierung sind nicht nur leere Schlagworte, an der DEULA in Bad Kreuznach werden Sie umgesetzt!