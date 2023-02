Veröffentlicht am 3. Februar 2023 von wwa

DIERDORF – Fußgänger schlägt im Straßenverkehr mit Regenschirm auf PKW ein

Donnerstagvormittag. 02. Februar 2023, kam es in der Neuwieder Straße zu einem Sachbeschädigungsdelikt im Straßenverkehr. Eine Autofahrerin beabsichtigte mit ihrem PKW in eine Seitenstraße abzubiegen, die ein Fußgänger hinter einem anderen Fahrzeug überquerte. Die Frau gab an, dass sie bei der Wahrnehmung des Fußgängers gefahrlos abbremsen konnte. Der Fußgänger nahm dies offensichtlich anders wahr. Er schlug mit seinem Regenschirm auf die Motorhaube und Windschutzscheibe des PKW ein und entfernte sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndungsmaßnehmen wurde er an einem Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße angetroffen. Nach erfolgter Belehrung in seiner Eigenschaft als Beschuldigter verweigerte er eine Aussage. Sein mitgeführter Regenschirm wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Gegen den 36-jährigen Beschuldigten ist aufgrund der Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug ein Strafverfahren eingeleitet worden. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Quelle: Polizei