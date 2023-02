Veröffentlicht am 3. Februar 2023 von wwa

STEINEBACH – Verkehrsunfall auf der K 117 in Steinebach (Sieg) – Fußgängerin verletzt

Mittwochmorgen, 01. Februar 2023, gegen 06:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die K 117 aus Steinebach (Sieg) kommend in Richtung Dickendorf. Im Verlauf der Strecke touchierte der junge Fahrer eine 16-jährige Fußgängerin, die am Fahrbahnrand entlang ging. Die Jugendliche wurde bei dem Anstoß leicht verletzt; am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei