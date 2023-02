Veröffentlicht am 3. Februar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Über Karneval früher geschlossen – Öffnungszeiten der Stadtverwaltung während der tollen Tage

Mit Rücksicht auf die tollen Tage haben die Dienststellen der Stadt bis auf einige Ausnahmen an Schwerdonnerstag, 16. Februar, an Rosenmontag, 20., und Karnevalsdienstag, 21. Februar, verkürzte Öffnungszeiten und schließen bereits um 12 Uhr. Am Freitag, 17. Februar, gelten die üblichen Öffnungszeiten. So hat das Bürgerbüro von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Etwas anders sieht es in der StadtBibliothek aus. Sie hat an Schwerdonnerstag und Karnevalsdienstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ist dafür aber an Rosenmontag komplett geschlossen. Auch die Türen der Tourist-Information bleiben an Schwerdonnerstag und Rosenmontag zu. Sonderregelungen gelten zudem für das das Stadtarchiv, das am 20. und 21. Februar geschlossen bleibt. Die vhs Neuwied schließt ebenfalls am Schwerdonnerstag bereits um 12 Uhr, außerdem ist sie Rosenmontag und Veilchendienstag geschlossen. Die StadtGalerie und das Jugendzentrum Big House bleiben zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Die städtischen Kindergärten haben wie folgt geschlossen:

am 17. Februar das „Haus Kunterbunt“ in Rodenbach;

am 20. Februar die Kita „Rheintalwiese“ und das „Neuwieder Kinderschiff“, beide in der Innenstadt und die Kita „Im Aubachtal“ in Oberbieber sowie die „Villa Regenbogen“ in Engers;

am 20. und 21. Februar die Kitas Rommersdorf und Kita Niederbieber, die „Heddesdorfer Kinderburg“ sowie der „Kinderplanet“ in Heimbach-Weis;

das „Wunderland“ in Irlich und die Kita Raiffeisen im Raiffeisenring bleiben geöffnet.

Ab Mittwoch, 22. Februar, stehen alle Serviceleistungen der Stadtverwaltung wie gewohnt wieder zur Verfügung.