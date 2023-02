Veröffentlicht am 3. Februar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Die drei Gewinner stehen fest!

Alles begann mit einem Weihnachts-Mitgliederbrief an die Fördermitglieder des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen. Hier konnten alle Unterstützer des Kreisverbandes, an einem Preisausschreiben teilnehmen. Die Frage bezog sich auf den MenüService des Roten Kreuzes: Wie viele Menschen erhalten bundesweit täglich vom Roten Kreuz Essen-auf-Rädern? Die richtige Antwort (170.000) verbarg sich in einem Artikel des Newsletters. Als Gewinn winkten drei übertragbare Gutscheine für je einen Erste-Hilfe-Kurs im Wert von 50 Euro. Selbst wenn ein Gewinner keine Verwendung für den Erste-Hilfe-Kurs hat, kann er diesen kostenlosen Kurs weiter verschenken.

Die Verlosung fand aktuell in den Räumen des DRK-Zentrums Altenkirchen statt. Jule Melles (m.), das Nesthäkchen unter den hauptamtlichen Mitarbeitern der Kreisgeschäftsstelle und frisch gebackene Kauffrau für Büromanagement, fungierte als Glücksfee. Andrea Ebach vom MitgliederService und Jörg Gerharz, Beauftragter für die Breitenausbildung, assistierten ihr. Andrea Ebach freute sich über die rege Teilnahme „ihrer“ Fördermitglieder. Sie wird alle Gewinner schriftlich informieren. Jörg Gerharz, selbst Ausbilder für die Erste-Hilfe, appelliert an dieser Stelle an die Bevölkerung unbedingt noch einmal einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. „Es ist noch viel Luft nach oben! In Deutschland gibt es noch immer zu wenig Menschen, die ihre Angst verloren haben, im Notfall Erste-Hilfe zu leisten. Man kann keine Fehler bei der Ersten-Hilfe machen! Der größte Fehler ist es jedoch, nichts zu tun.“